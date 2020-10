Wie sich die orange Corona-Ampel in den Schulen auswirkt

Laut Verordnung müssen nämlich nicht alle Oberstufenschüler daheim bleiben: Die ersten Klassen der Oberstufe (neunte Schulstufe) sollten nach wie vor unter strengen Hygieneregeln in die Schule kommen können. Und auch Schüler ab der zehnten Schulstufe sollen zumindest hin und wieder anwesend sein dürfen.

Wer, wie, wann ins Gebäude kommen darf, darüber entscheidet die jeweilige Schulleitung in Absprache mit den Landesbildungsdirektionen – nicht zuletzt, da an den verschiedenen Schulstandorten unterschiedliche räumliche Gegebenheiten vorherrschen. So können in größeren Schulgebäuden etwa die Abstandsregeln leichter eingehalten werden als in kleinen.

Für den Ablauf des Betriebs an der Oberstufe bei Ampelfarbe Orange gibt es neben dem Nachhauseschicken aller Schüler zwei weitere Möglichkeiten. Erstens könnte ein Schichtbetrieb eingeführt werden, bei dem die Klassen in zwei Gruppen geteilt werden, die täglich abwechselnd Präsenzlehre und Homeschooling absolvieren.

Zweitens ist es möglich, einzelne Schüler, Schülergruppen oder Teile von Klassen anlassbezogen (z. B. für fachpraktischen Unterricht) an die Schule zu holen.

Dadurch, dass über den konkreten Modus Operandi jede Schule einzeln entscheidet, wird das System zwar nicht unbedingt einfacher, Faßmann war es aber immer wichtig, so wenig „Lockdowns“ wie möglich an den Schulen zu haben.