Europaweite Corona-Ampel ist da - aber ohne Österreich

Keine Daten aus Österreich

Grundlage der Hauptkarte ist die Zahl der neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen - die sogenannte 14-Tage-Inzidenz -, dazu kommen die Quote positiver Tests sowie die Anzahl durchgeführter Tests pro 100.000 Einwohner. Hinzu kommen drei weitere Karten, die jeweils nur eines dieser Kriterien abbilden. ECDC will die Grafiken eigenen Angaben zufolge jeden Donnerstag auf Grundlage der nationalen Daten aktualisieren.

Österreich erscheint auf drei der vier Karten bisher noch grau, weil offenbar noch keine Daten zur Zahl der durchgeführten Corona-Tests vorlagen. Einzig auf der Grafik mit den registrierten Corona-Infektionen der vergangenen zwei Wochen je 100.000 Einwohner ist Österreich farblich markiert: Wien, Tirol und Salzburg wurden mit der höchsten Warnstufe einsortiert, der Rest Österreichs mit der zweithöchsten Stufe. Eine Erklärung seitens des Gesundheitsministeriums, warum es noch keine Daten bei der ECDC gibt, steht jedenfalls noch aus.

Viele Gebiete rot

Auf der Hauptkarte erscheinen derzeit viele Länder der EU rot. Einzelne Regionen wie etwa weite Teile Norwegens und Finnlands, sowie circa die Hälfte Griechenlands und Teile Süditaliens erscheinen grün.