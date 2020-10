Gesucht: Corona-Regeln für alle in der EU

Der Klimawandel, der Brexit und nicht zuletzt die Türkei, die zum Ärger der EU wieder ein Explorationsschiff losschickte – brennende Themen gäbe es genug beim Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Doch mehr als alles andere dominierte den derzeitigen Gipfel in Brüssel eine Frage: Wie der Pandemie Einhalt gebieten? Und vor allem: Wie sich endlich auf ein einheitliches Vorgehen einigen?

Kanzler Sebastian Kurz zeigte sich am Donnerstag vor dem Beginn der Gespräche sichtlich unzufrieden: „Wir brauchen einheitliche Regeln, was das Reisen, die Quarantänedauer und das Frei-Testen betrifft“, sagte er. „Es muss auf europäischer Ebene möglich sein, dass wir das zustande bringen.“ Doch Tatsache ist: Wer derzeit in ein anderes EU-Land reisen will, steht vor einem geradezu mittelalterlichen Kleinstaaterei-Chaos: Überall unterschiedliche Vorgaben, wer wie lange mit oder ohne PCR-Test in Selbstisolation gehen muss.