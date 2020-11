"Enger Kontakt": Spaniens König Felipe muss in Quarantäne

Der spanische König Felipe VI. muss sich ab sofort in eine zehntägige Covid-Quarantäne begeben. Der Monarch hatte am Sonntag engen Kontakt zu einer Person, die nun positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde, gab das spanische Königshaus am Montagabend bekannt. Das spanische Staatsoberhaupt werde heute noch einem PCR-Test unterzogen.

Die Quarantäne wird er in seinen Privaträumen im Madrider Zarzuela-Palast verbringen. Sämtliche Treffen und Staatsakte in den kommenden zehn Tagen werden abgesagt.