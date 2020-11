Deutschland: Corona-Tests werden knapp

Der Spiegel schlägt Alarm: Die Zahl der in Deutschland verfügbaren Corona-Tests reiche nicht mehr aus, um alle zu bedienen, die sich auf Covid-19 untersuchen lassen wollen oder müssen, schreibt das Magazin auf seiner Website. Zitiert wird ein Labor in Berlin, das seinen Kunden Testergebnisse in "frühestens" sechs Tagen in Aussicht stellt.

Der Grund: Durch den Anstieg der Infektionszahlen "erreichen uns täglich mehr als 3.000 Proben", habe das Labor mitgeteilt. Man arbeite bereits jetzt sieben Tage in der Woche, schaffe aber "nur" 2.000 Proben pro Tag.