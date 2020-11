Woche der Entscheidung: Letzte Chance für die Corona-Wende

Ende der Woche will die Bundesregierung entscheiden, ob es neue Maßnahmen braucht, um einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Noch sei man – trotz der hohen Infektionszahlen – „im Korridor“, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Also auf einem Weg, der die Wende noch möglich macht.

Aufruf aus allen Bundesländern

Die Trendumkehr muss aber in dieser Woche sichtbar werden. Die Gesundheitsreferenten aller Bundesländer richteten am Sonntag deshalb in einer gemeinsamen Erklärung einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, die Maßnahmen einzuhalten.

„Die Lage ist ernst“, hieß es in einer Aussendung. Auch das beste Gesundheitssystem könne in Ausnahmesituationen an seine Grenzen geraten. Das gelte es zu verhindern.