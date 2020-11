Coronavirus: Vorarlberg baut Notversorgungszentrum auf

Im kleinen Vorarlberg (400.000 Einwohner) gehen die Zahlen an täglichen Neuinfektionen unvermindert durch die Decke. Am Donnerstag wurden 828 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt das Bundesland seit Wochen im absoluten Spitzenfeld.

Nun wird ein stationäres Notversorgungszentrum in der Messe Dornbirn, das es dort bereits im heurigen Frühjahr gab, wieder aufgebaut. "Wir schaffen vorsorglich eine weitere Bettenkapazität", erklärten Gerald Fleisch und Peter Fraunberger, Geschäftsführer der Vorarlberger Landeskrankenhäuser, am Donnerstag.

Entwicklung "besorgniserregend"

Die Infektionszahlen würden nach wie vor besorgniserregend steigen. Vorarlberg müsse sich für den Fall der Fälle bestmöglich vorbereiten, hieß es in einer Aussendung. Aktuell befinden sich in Vorarlberg insgesamt 141 Menschen wegen Corona in Spitalsbehandlung, 27 davon in intensivmedizinischer Betreuung.