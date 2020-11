"Rot vor Wut": Lombardei gegen Corona-Lockdown

"Ohrfeige"

Der lombardische Präsident Fontana bezeichnete die Maßnahmen als zu streng und für die Wirtschaft fatal. Den Lockdown für seine "rote" Region bezeichnete Fontana als "Ohrfeige". "Die Lombardei zur 'roten Zone' zu erklären und sie so strengen Restriktionen zu unterziehen, ist eine Ohrfeige für alle Lombarden. Es ist eine Verhaltensweise, die meine Leute nicht verdienen. Die Regierung hat unsere Forderungen komplett ignoriert", protestierte Fontana. Er bemängelte, dass die Regierung ihren Beschluss aufgrund älterer Zahlen zu den Infektionen ergriffen habe, inzwischen habe sich die Lage in seiner Region schon entspannt.

"Die neuen Maßnahmen werden enorme negative Auswirkungen haben. Bevor ich die Region ganz schließe, wollten wir noch die Entwicklung der Epidemie beobachten", sagte der lombardische Regionalchef. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Ansteckungen vor allem in Mailand und Umgebung kräftig gestiegen. In der Provinz Bergamo, die im Frühjahr von der Epidemie schwer getroffen worden war, hielten sich die Neuinfektionen dagegen in Grenzen.

Gegen den Lockdown in seiner Heimatregion Lombardei protestierte auch Lega-Chef Matteo Salvini. "Während Conte Millionen von Italienern ohne Warnung einsperrt und ohne ihnen angemessene Entschädigungen zu garantieren, treffen in wenigen Stunden über 2.000 illegale Migranten in Italien ein", protestierte der Ex-Innenminister.