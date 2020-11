Corona-Krise: Italien startet am Donnerstag "Lockdown Light"

Reisefreiheit eingeschränkt

In den "roten Zonen", zu denen derzeit Südtirol, das Aostatal, Piemont, Lombardei und Kalabrien zählen, soll es zu Einschränkungen bei der Reisefreiheit kommen. Bürger sollen ihre Wohnungen lediglich aus beruflichen, oder gesundheitlichen Gründen verlassen dürfen, oder weil sie ihre Kinder in die Schule begleiten müssen. Fabriken und andere Industriebetriebe sollen offen bleiben.

Fitnesszentren werden geschlossen. Sport kann nur unweit der eigenen Wohnung betrieben werden, allerdings muss ein Abstand von einem Meter eingehalten werden. In "roten Zonen" werden alle Geschäfte, die keine lebenserhaltende Dienstleistungen sichern, geschlossen werden. Dies gilt unter anderem für Friseure und Schönheitssalons. Alle Lokale bleiben den ganzen Tag lang geschlossen. Lediglich Lieferdienste und Take Away sind erlaubt. Die Maßnahmen bleiben in den roten Zonen mindestens zwei Wochen lang in Kraft.

In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen laut Gesundheitsministerium am Dienstag bei 28.244 gelegen - nach 22.253 am Montag. Auch gab es 353 Todesfälle, so viele wie seit Mai nicht mehr. Die Zahl der verstorbenen Infizierten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 39.412. Innerhalb von 24 Stunden wurden 182.287 Tests durchgeführt.