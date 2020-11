Gastro-Registrierungspflicht verstößt gegen Datenschutz

Die Registrierungspflicht wurde per Verordnung in Abstimmung mit der Wiener Wirtschaftskammer eingeführt, um das Aufspüren von Kontaktpersonen in der Gastronomie zu erleichtern. So wollte man ermöglichen, dass die Wiener Lokale am Abend länger offen halten können, als dies in den westlichen Bundesländern der Fall war. Dort wurde die Sperrstunde im September auf 22 Uhr vorverlegt.