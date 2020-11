Live: Wie es auf Österreichs Arbeitsmarkt aussieht

Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) erwartet rund 500.000 Arbeitslose bis Ende des Jahres. Im Oktober waren rund 424.00 Personen in Österreich ohne Job. Die Coronakrise inklusive zweitem Lockdown und die traditionelle höhere Winterarbeitslosigkeit - etwa am Bau - lassen die Zahlen weiter steigen. Die krisenbedingte Arbeitslosigkeit im November und Dezember werde im Vergleich zu Ende Oktober um 20.000 auf 90.000 steigen, sagte Aschbacher am Montag in Wien.

Gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Maragrete Schramböck (ebenfalls ÖVP) erklärt sie heute, Dienstag, die aktuellen Entwicklungen und die Pläne der Regierung, um hier entgegenzuwirken.