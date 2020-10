Förderung für Weiterbildung während Kurzarbeit kommt

Konkret können Betrieben bis zu 60 Prozent der anfallenden Sach- und Personalkosten ersetzt werden, wenn die Mitarbeiter arbeitsplatznahe Schulungen besuchen, die mindestens 16 Wochenstunden umfassen. Vor allem Weiterbildungen im Bereich digitale Kompetenz sollen so vorangetrieben werden. Entsprechende Anträge können die Betriebe voraussichtlich ab Mitte November beim Arbeitsmarktservice (AMS) stellen.

Ausreichend finanzielle Mittel, um für alle Unternehmen und Personen in Kurzarbeit entsprechende Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote sicherzustellen, seien vorhanden, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Immerhin: Im Budget für 2020 sind historisch hohe Ausgaben für Arbeit und Beschäftigung eingeplant. Und auch ausreichend Bedarf soll es geben: Laut einer Umfrage des AMS, die von der WKO in Auftrag gegeben wurde, will mehr als ein Drittel der Betriebe in Kurzarbeit von Weiterbildungsmöglichkeiten Gebrauch machen.