Anschober: Erste positive Ansätze, aber "Zahlen nach wie vor extrem hoch"

An Tag 21 des Teil-Lockdowns und Tag sieben des "harten Lockdowns sagte Anschober: "Die Zahlen sind nach wie vor insgesamt extrem hoch." Im Vergleich zum Frühling seien sie "dramatisch hoch". "Wir merken aber in ersten Ansätzen, dass es langsam zu wirken beginnt", so der Gesundheitsminister: "Jetzt hängt alles von den nächsten zwei Wochen ab." Er bat wiederholt darum, nicht notwendige Kontakt zu vermeiden.

3.145 Tests seien von Sonntag auf Montag positiv gewesen, deshalb identifiziert Anschober erste positive Wirkungen des Lockdowns. Dabei habe es über 6.000 Genesungen gegeben, mittlerweile hat Österreich 2.459 Covid-Todesfälle verzeichnet. 685 Menschen liegen mit dem Coronavirus auf einem Intensivbett.