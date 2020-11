WHO-Experte warnt vor dritter Welle - Rotkreuz-Manager pflichtet bei

Der Covid-Sondergesandte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt die europäischen Regierungen vor einer dritten Welle. „Sie haben es versäumt, die notwendige Infrastruktur in den Sommermonaten aufzubauen, nachdem sie die erste Welle unter Kontrolle gebracht hatten“, sagte David Nabarro von der WHO in einem Interview mit Schweizer Zeitungen. „Jetzt ist die zweite Welle da. Wenn sie nicht jetzt die notwendige Infrastruktur aufbauen, werden wir Anfang kommenden Jahres eine dritte Welle haben.“

Foitik erwartet ebenfalls dritte Welle

Der österreichische Rot-Kreuz-Kommandant Gerry Foitik kann dieser Einschätzung nicht viel Neuigkeitswert abgewinnen. Sonntagabend schrieb er auf Twitter: "Pandemien verlaufen in Wellen. Ich erwarte die dritte Welle im Februar/März. Sie sollte allerdings kleiner sein als die zweite."