Neuer Fixkostenzuschuss präsentiert

Es war ein langes Tauziehen mit der EU-Kommission, doch jetzt stehen die Details für die zweite Tranche des Fixkostenzuschusses in Österreich. Österreich und Deutschland seien bisher die einzigen Länder, die diesen Rahmen in Anspruch nehmen wollen, so ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel heute Vormittag vor Journalisten. Im Zuge des Fixkostenzuschusses I sei die Pandemie als Naturkatastrophe geführt worden - dies habe die EU-Kommission jetzt "in Abrede gestellt".

Ab heute Nachmittag ist die Beantragung des Fixkostenzuschusses mit einer Deckelung von 800.000 Euro pro Unternehmen möglich. Dabei ist ein Umsatzrückgang von 30 Prozent notwendig. Er wird in zwei Tranchen ausbezahlt - zuerst 80 Prozent der beantragten Summe, danach 20 Prozent. Für Kleinunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 120.000 Euro ist eine Pauschalierung möglich. Bis zu 30 Prozent des entgangenen Umsatzes können so ohne Steuerberater geltend gemacht werden, so Blümel. Neu ist, dass jetzt auch etwa Leasingraten und frustrierte Aufwendungen - also jene etwa für Events oder Reisen, die vor dem 16. März 2020 gesetzt wurden - im Fixkostenkatalog enthalten sind.

Seit Freitag gibt es jetzt zusätzlich eben "die Erlaubnis der Kommission, einen Fixkostenzuschuss nach europäischen Vorgaben bis drei Millionen Euro" pro Betrieb bereitzustellen, betonte Blümel. Auch hier ist ein Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent nötig, dieses Modell wird ebenfalls in zwei Tranchen ausbezahlt. Es gibt aber Unterschiede: Eine Pauschalierung für Kleinstunternehmer beispielsweise ist hier nicht enthalten. Außerdem gibt es keinen Fixkostenkatalog. Die Beantragung des Fixkostenzuschusses kann in beiden Modellen stattfinden, so Blümel - je nachdem, welches Modell für das jeweilige Unternehmen das günstigere ist.

Bei Unternehmen mit Umsätzen über 40 Millionen Euro ist in beiden Fällen eine verpflichtende Prüfung für die Zuschüsse nötig. Unternehmen mit Finanzstrafen von mehr als 10.000 Euro sind ausgeschlossen.

Man wolle mit den Wirtschaftshilfen, die in den meisten Fällen auch Beschäftigungshilfen seien, "unterstützen, entlasten und rausinvestieren", so der Grüne Vizekanzler Werner Kogler bei dem gemeinsamen Termin mit Blümel.