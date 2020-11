85 Infektionen: Notrufzentrale der oö. Polizei geschlossen

Als vor einigen Tagen ein Beamter der Notrufzentrale der oö Polizei an COVID-19 erkrankte, wurden sicherheitshalber alle 85 Mitarbeiter der Abteilung getestet - mit frappantem Ergebnis: Nicht weniger als 45 Tests fielen laut "ZiB2" positiv aus, alle Beamten der Notrufzentrale wurden in Quarantäne geschickt.

Ab sofort werden daher alle Polizei-Notrufe aus Oberösterreich an die steirische Einsatzleitzentrale weitergeleitet. Die Anrufe werden in Graz entgegen genommen, die Bearbeitung der Fälle erfolgt aber in Oberösterreich. Die Polizei betont, dass sich aus der Umleitung der Anrufe keinerlei Einschränkungen oder Verzögerungen ergeben.

Die Umleitung der Anrufe erfolgt über das computergesteuerte Einsatzleit- und Kommunikationssystem EKOS und soll zumindest sieben Tage andauern.