Forscher zu Corona-Patienten: "Sind im kritischen Bereich angekommen"

Prognosen seien ohnehin schwierig, weil die Kurve nicht nur einem exponentiellen Wachstum unterliege, sondern die tägliche Zuwachsrate auch unregelmäßig sei. „Die Zahlen müssen jetzt hinunter“, sagt Klimek, andernfalls drohe die Überlastung der Spitäler. In den nächsten Tagen würden nämlich vor allem jene Regionen, die schon bisher unter Druck waren, noch stärker belastet. „Das liegt am Verzögerungseffekt“, erklärt Klimek. Dieser lasse sich anhand der sogenannten „Boris-Johnson-Kurve“ beschreiben, die mögliche kritische Punkte im Krankheitsverlauf zeigt. Sie ist nach dem britischen Premier benannt, bei dem sich die Symptome erst mehr als eine Woche nach seiner positiven Testung derart verschlechterten, dass er intensivmedizinisch betreut werden musste. Das wiederum bedeute, dass ein Teil der aktuellen Neuinfizierten erst in etwa zwei Wochen ein Intensivbett brauchen, sich also die zur Zeit besorgniserregend hohe Zahl an Neuinfektionen erst in geraumer Zeit im Intensivbereich niederschlagen wird.