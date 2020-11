Wer in Österreich wann und wie geimpft werden soll

Die genannte Reihenfolge setzt voraus, dass die zugelassenen Impfstoffe auch tatsächlich für die genannten Patientengruppen geeignet sind. Aber diesbezüglich gibt es – vorerst – keinen Grund für Zweifel.

Wesentlich ist, dass die Impfung in jedem Fall freiwillig und kostenlos ist. Und wichtig ist zudem, dass die Impfungen möglichst regional, sprich in Impfzentren, in den einzelnen Bundesländern und im Idealfall in größeren Betrieben angeboten werden.

Für Gesundheitsminister Anschober ist die Impfung jedenfalls ein europäisches Erfolgsprojekt. Ohne die Marktmacht Europas hätte Österreich im globalen Wettbewerb kaum die zugesicherten Dosen bekommen, sagt er. Nach derzeitigem Stand wird für jeden in Österreich ausreichend Impfstoff vorhanden sein. Ja, es könnte sogar dazu kommen, dass Österreich so viele Dosen bekommt, dass es überzählige Dosen an Länder abgeben kann, die beim Verhandeln weniger glücklich waren. „In diesem Fall wäre Teilen etwas sehr Positives.“ Christian Böhmer