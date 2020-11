Haslauer glaubt an offene Hotels zu Weihnachten

Richtwert Inzidenzzahl

Von diesem Schwellenwert ist die Sieben-Tages-Inzidenz noch weit entfernt. Österreichweit lag sie am Montag bei 454, in Salzburg, dem Bundesland mit dem Höchstwert, gar noch bei 650. Haslauer sieht aber auch in Salzburg eine „sinkende Tendenz“ und hofft, dass sich „dieser Trend festigt“.

Die von Bundeskanzler Sebastian Kurz angekündigten Massentests seien für die Bundesländer eine große logistische Herausforderung. „Das wird eine ziemliche Challenge werden. Aber wenn es die Südtiroler und die Slowaken zusammengebracht haben, werden wir das auch hinbekommen“, meinte Haslauer.

Das Land sei bereits mit dem Salzburger Militärkommando und dem Roten Kreuz in Kontakt. Haslauer rechnet in seinem Bundesland mit 300.000 Salzburgern, die sich freiwillig testen lassen wollen und daraus resultierend mit 3.000 bis 4.500 zusätzlichen positiven Tests.