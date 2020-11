Wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Sterblichkeit in Österreich aus?

In der Grafik oben werden die Sterbefälle pro Woche für die Kalenderwochen 1 bis 45 dargestellt. Die rote Linie ist das Jahr 2020, die blaue Linie ist der Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2019 ebenfalls pro Woche. Es zeigt sich deutlich, dass Österreich in diesem Jahr in 30 von 45 bisher erfassten Wochen über dem Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre liegt.

Teilweise ist der Unterschied sehr deutlich zu sehen. Die Spitzen gab es in diesem Jahr, wenig überraschend, im Frühjahr in der Phase des ersten Lockdowns und kurz danach sowie seit Mitte Oktober.

Diese Daten umfassen alle Todesfälle in Österreich und natürlich nicht nur die Corona-Todesfälle, jedoch zeigt sich ein deutliches Bild, dass die schwere Lungenkrankheit einen Einfluss auf die Sterblichkeitsrate in Österreich hat.

Untermauert wird das, wenn man sich die Sterblichkeitsrate in Österreich im Detail ab Mitte Oktober ansieht. In der Woche ab dem 19. Oktober starben insgesamt 1.762 Personen, in der Woche danach 1.872. In diesem Zeitraum ist auch die Zahl der mit einer Covid-Infektion Verstorbenen stark gestiegen.

Neuerliche Übersterblichkeit

Die Statistik Austria hat noch keine Informationen über die Todesursachen veröffentlicht. Bekannt ist allerdings, dass ab Mitte Oktober auch die Zahl der mit einer Covid-19-Infektion Verstorbenen stark angestiegen ist. In der Woche ab 19. Oktober waren es laut den Zahlen der AGES 90 Verstorbene, in der Woche darauf 166 und in der Woche ab 2. November waren es 228.