Die Schneekanonen surren auch ohne Klarheit über die Wintersaison

Richtiger Zeitpunkt umstritten

Diese Idee kommt aus Regionen mit einem hohen Anteil internationaler Gäste wie dem Arlberggebiet zwischen Tirol und Vorarlberg. Dort setzt man auf einen späteren, dafür sicheren Saisonbeginn nach einer möglichen Aufhebung der Reisewarnungen. Salzburg habe allerdings 30 Prozent inländische Gäste, daher wolle man hier jedenfalls noch vor Weihnachten aufsperren.

„Ein Saisonstart vor Weihnachten wäre zudem ein ganz wichtiges Signal auch an unsere ausländischen Gäste. Denn diese buchen erst dann, wenn bei uns die Lifte wirklich laufen und die Hotels und Wirtshäuser ihre Türen wieder geöffnet haben“, erklärt Ebner. Mit einem Start direkt nach dem – frühestmöglichen – Ende des Lockdowns, rechnet aber auch in Salzburg kaum jemand. Dass es mit dem Aufsperren am 7. Dezember schwierig wird, sei allen klar, so Ebner.