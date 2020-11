Corona-Fall bei den Fivers: Europacup-Spiel verschoben

Das European-League-Spiel der Fivers Margareten am Dienstag auswärts bei Metalurg Skopje ist wegen eines Corona-Falles in der Mannschaft der Wiener verschoben worden. Die standardmäßig durchgeführten PRC-Tests hätten einen Covid-19-Befund ergeben, teilte der Handball-Klub am Montag mit. In den kommenden Tagen sollen weitere Tests folgen, um eine etwaige Ansteckungskette sofort zu unterbrechen.

"Wir sind mit dieser Situation aus der Vorbereitung vertraut und haben umgehend alle Maßnahmen ergriffen und die Spieler wie auch den Betreuerstab in Selbstisolation geschickt", sagte Fivers-Manager Thomas Menzl. Sollten keine weiteren Fälle auftauchen, werde man den Trainingsbetrieb umgehend wieder aufnehmen und sich auf die Spiele in der heimischen Liga gegen Ferlach am Freitag und im Europacup gegen Leon (1. Dezember) vorbereiten.