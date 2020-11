Sensation in Wien: Die Fivers bezwingen Toulouse

Es ist ein Jammer, dass die Heimtribüne in der Hollgasse gestern nur einem Besucher vorbehalten war. Denn dem liebevoll aus einem weißen Leintuch gebastelten Geist dürfte die bärenstarke Leistung der Fivers just am ersten Tag des harten Lockdowns ziemlich wurscht gewesen sein.

Ausgerechnet gegen Spitzenreiter Fenix Toulouse holten die Wiener im dritten Spiel der EHF European League den ersten Sieg. „Oh wie ist das schön“ stimmten die wenigen Mitarbeiter auf der Gästetribüne bereits zwei Minuten vor Schluss ein. Und ja, sie hatten recht, denn die Fivers zeigten von Beginn an keinen Respekt vor dem französischen Spitzenteam. Auf Augenhöhe ging es bis kurz vor der Pause, als die Fivers auf drei Tore davonzogen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte glückte dem starken Martinovic („Einer der größten Siege der Vereinsgeschichte“) ein Traumtor aus der Drehung – ein Zeichen dafür, dass dies einer dieser Abende ist, an dem nichts mehr schiefgehen kann. Und so war es dann auch, nach 60 Minuten stand an der Tafel über dem einsamen Geist „37:32“.