Kreditkäufer warnen vor Bugwelle an Insolvenzen in Deutschland

Mit der in Corona-Zeiten ausgesetzten Insolvenzantragspflicht baut sich nach Ansicht der Kreditkäufer eine Bugwelle von Firmenpleiten in Deutschland auf. Die Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) erwartet, dass die Zahl der Insolvenzen von derzeit circa 4.500 pro Quartal ab nächstem Jahr auf dann 6.000 bis 7.000 pro Vierteljahr in die Höhe schnellt.

Laut BKS-Präsident Jürgen Sonder könnte die Welle an aufgeschobenen Insolvenzen kleiner und mittlerer Firmen sowie die zu erwartenden Pleiten von Solo-Selbständigen das gesamte Bankensystem schwer belasten. Zusammen mit einer eventuellen Einschränkung der Kreditvergabe werde eine schnelle Konjunkturerholung unwahrscheinlich, warnte Sonder am Montag, dessen Verband die Interessen von derzeit 31 im Kredithandel tätigen Mitgliedsunternehmen in Deutschland vertritt.

Die Pflicht zur Anmeldung von Insolvenzen ist wegen der Corona-Krise teilweise bis Jahresende ausgesetzt. Experten warnen vor "Zombie"-Unternehmen, die dadurch künstlich am Leben erhalten würden. Wenn zu viele Unternehmen oder Privatpersonen gleichzeitig ihre Kredite nicht mehr bedienen könnten, stießen die Banken bei Kapital und Abwicklung an ihre Grenzen, so der BKS-Chef. "Das betrifft nicht nur das vorzuhaltende Risikokapital, sondern dann auch die real gewordenen Kosten der Kreditausfälle."