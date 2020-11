Skihersteller Blizzard stellt vorläufig die Produktion ein

Ab der kommenden Woche stehen die Maschinen im Werk des Skiherstellers Blizzard in Mittersill (Pongau) still. Die Nachfrage sei um 25 Prozent eingebrochen, zitiert der ORF das Unternehmen.

Man habe im Vorjahr rund 400.000 Paar Skier in Mittersill produziert und ausgeliefert, so Blizzard-Geschäftsführer Helmut Exenberger gegenüber dem ORF - heuer seien es um gut 100.000 Paar weniger. Aktuell würden die letzten Exemplare produziert. Ab Ende November werde der Produktionsbetrieb eingestellt. Zuerst würde Urlaub konsumiert, ab dem ca. 20. Dezember werde das Unternehmen bis Ende Februar "in eine Kurzarbeitsperiode gehen", erklärt Exenberger weiter.

Ab Mitte Jänner soll es eine drei-Tage-Woche geben. Durch die Kurzarbeit könne man die Produktion bei steigender Nachfrage binnen kürzester Zeit wieder hochfahren, so Exenberger. Die Kurzarbeit betreffe rund 220 Mitarbeiter.