Wiener Linien erinnern an Gesichtsvisier-Verbot in Öffis

Seit 3. November sind Gesichts- und Kinnschilde in den öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr aussreichend. In allen Wiener-Linien-Gebäuden (ab Betreten des Eingangsbereichs), auf den Bahnsteigen und in den Fahrzeugen selbst muss verpflichtend ein abdeckender und eng anliegender Mund-Nasen-Schutz - also eine Maske - getragen werden.

In einem aktuellen Tweet erinnern die Wiener Linien an die neuen Regeln. Gemäß der aktuellen Verordnung der Bundesregierung haben die Wiener Linien die Corona-Schutzmaßnahmen in den Öffis erneut angepasst. Die Gesichtsschilde genügen auch in den Gastronomie-Betrieben und überall sonst, wo Maskenpflicht herrscht, nicht mehr.

Ärztliches Attest oder 50 Euro Strafe

Wenn man aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann, dann muss man ein ärztliches Attest von einem in Österreich niedergelassenen Arzt vorweisen. Fahrgäste, die sich weigern und sich nicht an die Regeln halten wollen, werden von den Wiener Linien von der Weiterfahrt ausgeschlosssen.