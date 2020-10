Neue Corona-Verordnung: Gesichtsschilde sollen verboten werden

Angezweifelt wird ihre Wirksamkeit schon lange, jetzt schafft die türkis-grüne Regierung Fakten: Gesichtsschilde - so genannte "Faceshields" - sollen nicht mehr als tauglicher Mund-Nasen-Schutz anerkannt und deshalb verboten werden.

So steht es im Entwurf der Verordnung aus dem Gesundheitsministeriums, die am Freitag in Kraft treten soll. Dem KURIER liegt der Entwurf samt Erläuterungen vor.

Der Gesetzestext wird der Begriff "abdeckend" durch "eng anliegend" ersetzt. Überall, wo in Österreich Maskenpflicht herrscht, dürfen also keine Gesichts- oder Kinnschilde mehr verwendet werden.

"Nicht zur Verhinderung geeignet"

In den Erläuterungen heißt es: "Hintergrund ist eine verdichtete Evidenz, nach der insbesondere 'Face Shields' keine den klassischen Masken vergleichbare aerosolhemmende Wirkung haben."

Und weiter: "Mechanische Schutzvorrichtungen wie 'Face Shields' oder (umso mehr) 'Mini Face Shields' haben sich somit als nicht zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 geeignet erwiesen und sind daher nunmehr verboten."

Mit "Mini Face Shields" dürften die Kinn-Schilde gemeint sein, die vor allem in der Gastronomie bei Kellnern sowie im Einzelhandel wegen ihres Tragekomforts beliebt sind.

Im Gesundheitsministerium will man den Entwurf nicht kommentieren. Man sei noch in der Endabstimmung, heißt es gegenüber dem KURIER.