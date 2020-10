"Es wird Monate dauern": Die neuen Corona-Lebensregeln

Stark steigende Infektionszahlen und auch mehr Kranke im Spital: die Regierung ist alarmiert, Kanzler Kurz appelliert an die Bevölkerung, Gesundheitsminister Anschober rät plötzlich auch zur Stopp-Corona-App: Sie sei jetzt die richtige Maßnahme.

Der Kanzler sagt, diese schwierige Phase „wird Monate dauern“.

Welche Regeln gelten für Zusammenkünfte?

Indoor dürfen nur noch sechs Personen, outdoor nur zwölf Personen zusammenkommen. Darunter fallen alle Zusammenkünfte, die nicht in den eigenen vier Wänden stattfinden und keine zugewiesenen Sitzplätze haben.

Jede Gruppe, die sich trifft, egal zu welchem Zweck, ist an die Sechs-Personen-Regel in geschlossenen Räumen und an die Zwölf-Personen-Regel im Freien gebunden. Die große Ausnahme ist der Arbeitsplatz, dort gilt aber ohnehin das Homeoffice, sofern es möglich ist. Weiters ausgenommen sind Begräbnisse und Messbesuche. Die demnächst anstehenden Halloween-Partys hingegen können wohl nicht in gewohnter Manier stattfinden.

Was ist mit Treffen in Wohnungen?

Die Polizei darf Wohnungen nicht kontrollieren, daher kann die Beschränkung der Personenzahl in Wohnungen nicht durchgesetzt werden. Aber der Kanzler macht klar, dass er sich eine freiwillige Einhaltung dieser Regel erwartet. Diejenigen, die den Umstand ausnutzen, dass die Polizei in Privatwohnungen nicht rein darf, würden zu mehr Infektionen und damit zu noch schärferen Maßnahmen beitragen, sagt Kurz.