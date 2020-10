Corona-Maßnahmen in weiten Teilen Europas massiv verschärft

Die Regierungen in ganz Europa greifen erneut zu teils äußerst restriktiven Maßnahmen, um die zweite Welle der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen – und so einen neuerlich totalen Lockdown zu verhindern. Doch genau den schlägt nun für Großbritannien der Berater von Premier Boris Johnson vor: „Eine dreiwöchige Periode nationaler und verschärfter Beschränkungen mit der richtigen finanziellen Unterstützung wird es uns erlauben, vor dem Winter neu zu starten“, sagte Jeremy Farrar. In Wales gilt ab Freitag ein derartiger Lockdown – zunächst für zwei Wochen.

Die bereits getroffenen regionalen Maßnahmen seien nicht effektiv genug, betonte Farrar. Zu diesen zählen unter anderem Maßnahmen in Liverpool (Pubs, Fitnesscenter oder Wettbüros sind geschlossen) oder in London (Angehöriger unterschiedlicher Haushalte dürfen sich in Innenräumen gar nicht mehr treffen).

In den Niederlanden stemmen sich Premier Mark Rutte und sein Team mit Vehemenz und radikalen Einschnitten gegen den drohenden Total-Lockdown. Kneipen, Bars und Restaurants wurden in der Vorwoche für vier Wochen gesperrt. Ab 20 Uhr abends ist der Verkauf von Alkohol verboten. Die Holländer dürfen nur maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen.