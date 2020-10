Mehr als 12.000 neue Corona-Infektionen in Belgien an einem Tag

Belgien mit seinen elf Millionen Einwohnern zählt zu den Corona-Hotspots schlechthin. Das von der Corona-Pandemie besonders schwer geplagte Land hat an einem einzigen Tag mehr als 12.000 Neuinfektionen verzeichnet. Wie ein Sprecher des Krisenzentrums nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga am Montag in Brüssel mitteilte, wurden für den Dienstag voriger Woche (13. Oktober) 12.051 neue Fälle registriert.

Nach Angaben des Krisenzentrums ergibt sich für den Zeitraum 9. bis 15. Oktober in Belgien eine Zahl von durchschnittlich 7.876 Neuinfektionen pro Tag. Die Regierung verfügte bereits am Freitag, dass ab diesem Montag alle Restaurants und Gaststätten für vier Wochen geschlossen bleiben Von Mitternacht bis 5.00 Uhr gilt eine Ausgangssperre.