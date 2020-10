Die aktuellen Corona-Hotspots in Europa im Überblick

Notstand in Tschechien

In Tschechien hat die Regierung deshalb bereits am 5. Oktober den Notstand ausgerufen. Lokale und Schulen sind geschlossen; 4.000 Krankenhausbetten sollen gekauft werden kaufen, um in Messehallen Lazarette einzurichten; Medizinstudenten wurden zum Einsatz in Krankenhäusern zu verpflichtet.

In Belgien wurden von Mittwoch auf Donnerstag 7481 Neuinfektionen registriert. Besonders hoch sind die Infektionszahlen in der Hauptstadt Brüssel. Als eine der Vorsichtsmaßnahmen hat man inzwischen zahlreiche Länder in Europa auf die rote Liste gesetzt. Auch Belgier, die in Österreich urlaubten, müssen anschließend in Quarantäne oder einen negativen PCR-Test vorweisen.

Ausgangssperre in Frankreich

In Frankreich gilt ab dem Wochenende ein Teil-Lockdown. In besonders betroffenen Gebieten wie Paris wird es nächtliche Ausgangssperren geben. Zwischen 21.00 Uhr abends und 6 Uhr morgens dürfen damit 20 Millionen Menschen in Frankreich ihre eigenen vier Wände nur noch im medizinischen Notfall verlassen.

Auch in Großbritannien gelten ab Samstag neuerlich verschärfte Regeln. Angesichts rapide steigender Infektionszahlen dürfen sich Angehörige verschiedener Haushalte in Innenräumen nicht mehr miteinander treffen, wie der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan am Donnerstag bekannt gab. Auch Treffen in Pubs oder Restaurants sind nicht erlaubt. In Liverpool waren am Donnerstag bereits 95 Prozent der Intensivbetten belegt, weshalb Ärzte vor einen zwei- bis dreiwöchigen Mini-Lockdown forderten, um durch den Winter zu kommen. "Am besten sofort."