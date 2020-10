Macron trimmt Frankreich auf scharfen Anti-Corona-Kurs

Die Krankenhäuser beginnen sich mit Corona-Patienten wieder zu füllen, und die Intensivstationen haben nur überschaubare Kapazitäten. Vor allem in Paris stoßen sie bald an ihre Grenzen. 17 Prozent der auf Covid getesteten Menschen in der französischen Hauptstadt sind positiv, der Inzidenzwert liegt bei 800 auf 100.000 Einwohnern der Metropole in den vergangen sieben Tagen. Bereits bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr waren Patienten aus Frankreich nach Deutschland und Österreich überstellt worden, weil die eigenen Kapazitäten nicht reichten. Die Zahl der Todesopfer mit/durch Corona ist in Frankreich inzwischen auf über 32.000 gestiegen.„Uns hat ganz klar eine starke zweite Infektionswelle erreicht“, sagte Ministerpräsident Castex. Diese hatte schon in den vergangenen Wochen zu einer drastischen Verschärfung der Maßnahmen geführt. In Marseille wurde wie in den französischen Überseegebieten Guadeloupe und Martinique die „maximale Alarmstufe“ ausgerufen, Restaurants und Bars mussten schließen.

In Paris und seinen Vororten mussten Bars und Cafés rund zwei Wochen später ebenfalls schließen, Restaurants durften bei Einhaltung verschärfter Hygieneregeln aber offen halten, ebenso in Städten wie Lyon, Toulouse und anderen.