Wie zwei Touristinnen Island zur Corona-Risikozone machten

Die beiden unbelehrbaren Frauen steckten in zwei Bars im kleinen, aber ausgesprochen lebendigen Zentrum der Hafenstadt unzählige Menschen an; „das hatte einen Cluster von zumindest 100 Personen“ zur Folge, so Guðnason. Mittlerweile ist daraus eine tägliche Steigerung von 100 Fällen täglich geworden, Tendenz steigend. Derzeit gelten mehr als 900 Menschen als erkrankt, für das 364.000-Einwohner-Land eine erschreckende Zahl: Bis Juli hatte Island das Virus nämlich quasi von der Insel verbannt gehabt, dank rigoroser Maßnahmen, an die sich die Bürger auch konsequent hielten.