Coronavirus: Lokale müssen in Italien um Mitternacht schließen

Italien verschärft die Schutzvorkehrungen gegen die Coronavirus-Epidemie. Lokale wie Bars und Restaurants müssen um Mitternacht schließen. Maximal sechs Gäste dürfen pro Tisch in den Lokalen sitzen. Ab 18.00 Uhr darf man Speisen und Getränke lediglich am Tisch und nicht stehend konsumieren, kündigte Premier Giuseppe Conte bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend an.

Bürgermeister können nach 21.00 Uhr Plätze und Straßen schließen, auf denen sich Menschenansammlungen vor Lokalen bilden. Auf Plakaten muss angegeben werden, wie viele Personen sich aufgrund der Vorschriften gleichzeitig in einem Lokal aufhalten dürfen. Erlaubt sind nach wie vor Take-Away-Dienste ohne zeitliche Einschränkungen, geht aus der neuen Verordnung hervor, die von Premier Conte am Sonntagabend vorgestellt wurde. Keine Einschränkungen sind in Autobahn-Raststätten vorgesehen. Bingo-Säle werden künftig um 21.00 Uhr schließen.