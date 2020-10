Jetzt live: Regierung verkündet neue Corona-Maßnahmen

Die Verschärfungen kündigen sich seit Tagen an. Kanzler Sebastian Kurz lanciert in immer kürzeren Abständen immer dramatischere Appelle, Abstand zu halten, Masken zu tragen und auf Zusammenkünfte zu verzichten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat schon vor zehn Tagen von Maßnahmen in seiner "Schublade" erzählt, die er aber bisher nicht nannte.

Bisher hat die Regierung vor allem auf regionales Gegensteuern gesetzt, wenn sich Infektionszahlen häuften. Nun sind aber bundesweite Verschärfungen angesagt. Die Pressekonferenz ist vom Kanzleramt für 10.30 Uhr avisiert.

Die Presskonferenz im Livestream: