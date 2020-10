Corona-Verschärfung: Nur noch 1.500 Fans im Stadion erlaubt

Outdoor werden nur noch 1.500 Besucher (zuvor 3.000) zugelassen, indoor 1.000. Das Tragen einer Mund-Nasenschutzmaske ist verpflichtend, Speisen und Getränke gibt es nicht. Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler betonte aber am Montag, dass weiter aktiv Sport betrieben werden könne und auch solle. Der Amateursport soll also aufrecht erhalten bleiben.

Die Verschärfungen gelten ab Freitag um 0 Uhr. Was bedeutet, dass das Champions-League-Spiel von Salzburg am Mittwoch-Abend gegen Lok Moskau sowie die Europa-League-Duelle Rapids gegen Arsenal und WAC gegen ZSKA Moskau am Donnerstag noch unter den bislang geltenden Regelungen stattfinden können. Es dürfen also bis zu 3.000 Zuschauer dabei sein.