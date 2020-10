Regionale Quarantänen? Was noch in Anschobers Maßnahmen-Lade steckt

Kanzler, Vizekanzler und Gesundheitsminister haben in den vergangenen Tagen mit den Bundesländern beraten, was nun zu tun sei. Die Einschätzung ist diese: Angesichts der Tatsache, dass dramatische Bilder wie aus Norditalien, den USA oder anderen Problemzonen der Welt ausgeblieben sind, fehlen in weiten Teilen der Bevölkerung immer noch Bewusstsein und Disziplin.

Über die Frage, wie scharf man in dieser, mittlerweile wieder heiklen Situation argumentiert bzw. wie sehr man Worst-Case-Szenarien bedienen darf, sind sich Grüne und ÖVP nicht immer einig. Der türkisen Regierungsmannschaft sind die Grünen bisweilen zu beschwichtigend, den Grünen ist die Kurz-ÖVP mitunter zu alarmistisch.