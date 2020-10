Anschober: Bundesweite Maßnahmen in Vorbereitung, Aus für Visiere

Angesichts der rapide steigenden Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen auch die Maßnahmen in Österreich wieder verschärft worden. Weitere Verschärfungen liegen bereits in der Schublade des Gesundheitsministers: Etwa eine Vorverlegung der Sperrstunde, schärfere Zutrittsvorschriften bei Alters- und Pensionistenheimen und Veranstaltungsverbote sind zumindest auf regionaler Ebene Optionen, über die in Regierungskreisen beraten werden.

Bei der ZiB2 war am Donnerstagabend Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zu Gast. Es sei in "den Regionen, die durch die Ampel ein höheres Risiko ausgewiesen kriegen", eine besonders schwierige Situation, sagte Anschober und lobte, dass regionale Maßnahmen ausgesprochen werden. Mit Hallein (Salzburg), Wels (Oberösterreich), Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land (Tirol) wurden am Donnerstag vier Bezirke auf der Corona-Ampel auf Rot geschalten. Die Salzburger Gemeinde Kuchl hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) unter Quarantäne stellen lassen. Haslauer sprach von einer "dramatischen Lage".