Corona-Ampel: Vier Bezirke auf Rot geschaltet

Die Entscheidung der Ampelkommission ist am Donnerstagabend gefallen. Erstmals werden vier Bezirke auf rot geschaltet. Der Gesundheitsminister wird die Schaltung morgen, Freitag, offiziell präsentieren. In einer Empfehlung von Experten an die Kommission waren ursprünglich neun Bezirke zur Debatte gestanden. Die Bundeshauptstadt Wien bleibt so wie bisher orange.

Rot werden nun: Hallein in Salzburg, Wels (Oberösterreich) Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land (Tirol)

Diese Bezirke werden von Gelb auf Orange umgeschaltet:

In Kärnten: St. Veit an der Glan und Hermagor, in Niederösterreich Baden, St. Pölten-Land, Tulln, Wiener Neustadt (Land) und St. Pölten-Stadt, in Oberösterreich Steyr-Stadt, Grieskirchen, Ried im Innkreis, Schärding, Wels-Land und Rohrbach, in Salzburg Salzburg-Land und St. Johann im Pongau, in der Steiermark Voitsberg und Bruck-Mürzzuschlag, in Tirol Kufstein, Imst und Schwaz, im Burgenland Oberwart.

Von Grün auf Gelb werden umgeschaltet:

In Kärnten: Klagenfurt (Stadt und Land), in Niederösterreich Horn (Melk und Scheibbs werden auf Gelb zurückgestuft), in Oberösterreich Perg und Steyr Land, in Salzburg Tamsweg und Zell am See, in der Steiermark Deutschlandsberg, Leibnitz, Leoben, Weiz, Murtal, Hartberg-Fürstenfeld und Liezen.