Oberösterreich dürfte vor Gastro-Registrierungspflicht stehen

Oberösterreich dürfte vor der Einführung einer verpflichtenden Gäste-Registrierung in der Gastronomie stehen. LH Thomas Stelzer und LHStv. Christine Haberlander (beide ÖVP) haben darüber Donnerstagabend mit Experten beraten und wollen die Entscheidung am Freitag bekanntgeben. Der Koalitionspartner FPÖ ist allerdings gegen die Gastro-Registrierungspflicht. Auch eine Ausweitung der Schutzmaßnahmen in Alters-und Pflegeheimen dürfte kommen.

Oberösterreich hatte in den vergangenen Tagen stets dreistellige Zuwächse verzeichnet, von Mittwoch auf Donnerstag waren es 236 (Stand 12:00 Uhr). Insgesamt sind derzeit 1.543 Personen infiziert, das sind etwa doppelt so viele wie noch Ende September. Sorgen machen zudem Cluster in Alters- und Pflegeheimen.