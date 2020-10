Anschober räumt in "Causa Ischgl" Fehler ein

Wie NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker in der Begründung der Anfrage zuvor gemeint hatte, sei nun Dank des Expertenberichts zur Causa Ischgl "schwarz auf weiß", dass auf allen Ebenen, also Bund, Länder und Gemeinden, Fehler passiert seien. Was in Tirol falsch gelaufen sei, solle der dortige Landtag klären, meinte Loacker: "Wir sehen uns an, was im Bund falsch gelaufen ist." Diesbezüglich liste die Expertenkommission ebenfalls eine Reihe von Fehlern auf, wie ein "steinaltes" Epidemiegesetz oder fehlende Pandemiepläne. Aber auch das "Hineingrätschen" des eigentlich nicht zuständigen Bundeskanzlers, ohne Wissen der zuständigen Behörden, habe Chaos verursacht.

Die Bundesregierung glaube, dass das Krisenmanagement via Pressekonferenzen gemacht werde. So auch bei der Ankündigung der Quarantäne am 13. März. Es sei nichts abgesprochen gewesen, es habe keinen Plan gegeben, so Loacker. Es gab nur die Ankündigung, der Rest sei Chaos gewesen. "Sie haben für einen erfolgreichen Export des Virus gesorgt", meinte Loacker und verwies darauf, dass sich 11.000 Infektionen in Europa auf Ischgl zurückführen ließen.

Generell sei in Pressekonferenzen der Bundesregierung wiederholt anderes angekündigt worden, als dann in den Verordnungen gestanden sei. "Als Bürger war man zur ständigen Rechtsrecherche verdammt", kritisierte der pinke Gesundheitssprecher. Das habe zur Verunsicherung geführt. "Heute stehen wir im Wesentlichen dort, wo wir im März gestanden sind." Ständig werde Unsicherheit gestreut.