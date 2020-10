Ischgl-Report war erst der Anfang der Aufarbeitung

Der Bericht der Experten listet auf, welche Alarmsignale es bis zu jenem Tag bereits in Hinblick auf den Massentourismusort gab: Da waren die Meldungen von infizierten Ischgl-Rückkehrern aus deren Heimatländern, die zwischen dem 5. und 9. März eingelangt waren: 14 Isländer, vier Dänen, zehn Norweger und sechs Finnen.

An jenem Montag im März war zudem nicht nur klar, dass sich rund um einen am Samstag positiv getesteten Mitarbeiter des "Kitzloch" in Ischgl die gesamte Servicecrew infiziert hatte.

Vielmehr erkannten die Behörden, dass drei bereits am 5. März als Corona-Fälle identifizierte norwegische Erasmus-Studenten im "Kitzloch" gefeiert hatten. In Tirol hatten am 9. März schon 19 von 25 Fällen einen Bezug zu dem Skiort.