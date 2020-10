Kommt ein zweiter Lockdown? Kurz: "Es liegt an uns allen"

"Alle müssen einen Beitrag leisten"

Die Frage, ob ein zweiter Lockdown kommt, beantwortet Kurz so: "Es liegt an uns allen". In vielen europäischen Ländern sei ein solcher Zustand sogar schon erreicht. "Die gute Nachricht ist: Wenn wir alle einen Beitrag leisten und soziale Kontakte reduzieren, dann können wir einen zweiten Lockdown in Österreich verhindern", so Kurz weiter.

Man wisse mittlerweile, dass die Masse der Ansteckungen im privaten Bereich stattfinde. Das bedeute: "Wenn wir alle auf Feiern, auf private Zusammenkünfte in großen Gruppen, auf Partys verzichten, dann können wir das Wachstum bremsen und so die Schulen, die Wirtschaft und auch Teile des sozialen und gesellschaftlichen Lebens offenhalten."

Ob diese Einschränkungen nicht der Wirtschaft schaden würden, würde er oft gefragt. Ein zweiter Lockdown wäre allerdings deutlich dramatischer, so Kurz: "Je höher die Infektionszahlen sind, desto höher der wirtschaftliche Schaden in einem Land." Gerade in Österreich, wo man stark vom Tourismus abhängig sei, gelte das besonders: "Je höher die Infektionszahlen, je mehr Reisewarnungen, desto weniger Gäste und desto höher der Schaden. Das kostet unzählige Arbeitsplätze. Wir müssen daher zusammenhalten, die Ansteckungszahlen niedrig halten und so den Schaden für Wirtschaft und Beschäftigung abfedern."