Ampel: Vier Bezirke rot; Anschober: "Werden zusätzliche Maßnahmen brauchen"

Im Sommer waren die zahlen in europa niedrig, in den USA hoch - jetzt scheint sich das Bild umzudrehen: Erstmals verzeichnen die EU-Länder mehr tägliche Corona-Infektionen als die Vereinigten Staaten. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz - also die Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - liegt in Europa höher, und zwar bei 150; die USA rangieren bei 149. Nichtsdestotrotz sind die USA nach wie vor das gemessen an den registrierten Infektionen das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit. Tags zuvor hatte der US-Wert noch knapp über jenem der EU-Länder gelegen.

Auch in absoluten Zahlen verzeichnet die EU deutlich mehr Infektionen als die USA: Dort waren es im Laufe der vergangenen Woche 360.000 Neuinfektionen, in der EU etwa 487.000. Besonders betroffen in Europa sind erneut jene Länder, die schon im Frühjahr stark unter Corona litten - Spanien, Frankreich und Großbritannien.