In den Kirchen wird es stiller

Wie im gesellschaftlichen Leben lässt der neuerliche Lockdown auch im religiösen Leben immer weniger feierlichen Spielraum. Vorerst beschränkt auf den November wird es in den nächsten Wochen in den katholischen Kirchen stiller, weil der Volksgesang nun gänzlich zu verstummen hat. Auch noch mehr Distanz wird von den Gläubigen aus Sicherheitsgründen verlangt. Eineinhalb Meter soll der Mindestabstand zwischen den Gottesdienstteilnehmern, sofern sie nicht aus einem Haushalt stammen, betragen.

St. Pöltens Diözesanbischof Alois Schwarz hat seine 422 Pfarren am Mittwoch per Brief über die weiteren Einschränkungen im kirchlichen Leben informiert. Dabei richtet sich Schwarz genau nach der von der Österreichischen Bischofskonferenz beschlossenen und verschärften Rahmenordnung. Diese wurde nachjustiert, um auch in der Zeit der neuen von der Regierung verordneten Covid-19-Maßnahmen den Grundvollzug des religiösen Lebens zu ermöglichen.