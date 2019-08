Priesterseminar St. Pölten: Neue Nutzung nach Skandal

KURIER-Informationen zufolge soll hinter den Kulissen dennoch schon eine Lösung gefunden worden sein, wie dem Gebäude neues Leben eingehaucht werden kann. So ist aus Kirchenkreisen zu erfahren, dass die Caritas im kommenden Jahr in das Haus einziehen soll.

Suche nach neuen Standort

Dass die Hilfsorganisation der römisch-katholischen Kirche in der Landeshauptstadt schon länger ein neues Quartier sucht, bestätigt Sprecher Christoph Riedl. „Derzeit betreiben wir in St. Pölten drei Standorte. Weil es den Wunsch einer Zusammenlegung gibt, sehen wir uns derzeit nach geeigneten Objekten um.“

Diözese und Caritas betonen aber unisono, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Denn die Entscheidung zur Nachnutzung hänge von einer Vielzahl an Überlegungen ab, so Brandner: Ensemble- und Denkmalschutz, die nutzbare Fläche, die Lage in der Stadt, die Kosten, die historische Relevanz des Gebäudes etc. seien Faktoren, die es für die Diözese als Eigentümerin zu berücksichtigen gelte. Eine offizielle Entscheidung soll es erst gegen Jahresende geben.