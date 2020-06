Bischof Schwarz verpasst Diözese St. Pölten neue Verwaltungsstruktur

Dass eine Diözese ihre Strukturen überdenkt und neu aufstellt, ist nicht ungewöhnlich. Doch bislang betrafen solche Reformprozesse fast immer die Pfarrstrukturen. In St. Pölten will Bischof Alois Schwarz nun den gegenteiligen Weg gehen. Kein Eingreifen in die Pfarren, sondern ein Entwicklungsprozess für die Diözesanverwaltung in der Landeshauptstadt. Dazu wurde nach Pfingsten ein von außen begleiteter Entwicklungsprozess eingeleitet, der noch heuer abgeschlossen werden soll.

Bischof Alois Schwarz setzt mit diesem Schritt das um, was er eigentlich bereits bei seiner Antrittspressekonferenz angekündigt hatte. Da stellte er die Pfarren in den Mittelpunkt. Verbunden mit dem Bestreben, diese in der derzeitigen Aufstellung auch zu erhalten. Deswegen wird jetzt bei der „Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Diözese“ auf die Zentrale geschaut.

„Um die Zukunftsfähigkeit der Diözese St. Pölten sicherzustellen und den gegenwärtigen sowie bevorstehenden Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, soll dieser strategische Veränderungsprozess beginnen“, sagt Bischof Schwarz. Da es bei so einem Prozess immer auch um Hierarchie und Zuständigkeiten geht, sind jedenfalls viele Diskussionen zu erwarten.