Höchstwert: Erstmals über 2.000 Corona-Neuinfektionen

Von Freitag auf Samstag gibt es in Österreich 2.317 neue positive Corona-Fälle in Österreich, das ist erneut ein Höchstwert. Am stärksten betroffen ist wieder die Bundeshauptstadt Wien mit 828 Fällen. 411 Fälle in Niederöstereich bedeuten einen Negativ-Rekord im flächenmäßig größten Bundesland.

Zudem gibt es fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, die Gesamtzahl stieg hier auf 882 Tote.