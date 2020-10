Schwere Krise im Corona-Krisenstab der Bundesregierung

Konkret geht es um die Nachverfolgung der Corona-Fälle. Eine wichtige Zahl für das Infektionsgeschehen in Österreich. Das Innenministerium spricht in seinem Lagebericht davon, dass nur 18,9 Prozent aller Fälle in Wien geklärt sind. In der Datenanalyse der AGES für die Corona-Ampelkommission ist aber von 61 Prozent für die Kalenderwoche 40 die Rede. Beide Zahlen kommen von der AGES. Auf KURIER-Anfrage konnte man dort nicht erklären, warum es hier zu einer Diskrepanz von mehr als 40 Prozentpunkten kommt.

Hacker zweifelt auch die grundsätzliche Sinnhaftigkeit des Gremiums (siehe Interview unten) an. Das sei ein reines „Berichtsgremium, das keine relevanten Entscheidungen trifft“. Alles Wesentliche würde im Corona-Krisenstab des Gesundheitsministeriums entschieden. Mit dem sei die Zusammenarbeit nach wie vor „hervorragend“, sagt zumindest Hacker. Doch am Donnerstag gab es auch grüne Kritik am roten Gesundheitsstadtrat. Gemeinderat Martin Margulies ließ wissen, er sei froh, wenn die Wahl vorbei ist, vielleicht würde dann „die SP Wien endlich mit der Bundesregierung kooperieren“ – anstatt ständig „querzuschießen.“