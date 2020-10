Tiroler Covid-19-Anstieg hat sich im Abwasser abgezeichnet

Derzeit werde noch Datenmaterial gesammelt und verglichen: Was zeigt das Abwasser an und wie sind die tatsächlichen Fallzahlen? „Die ersten Erfahrungen sind gut. Das Geschehen spiegelt sich im Abwasser wieder. Und es passt in beide Richtungen.“

Sowohl die Zunahme, als auch die Abnahme von Fällen in detektierten Regionen seien abzulesen. Und auch der jüngste, für Tirols Tourismus so verhängnisvolle Anstieg habe sich bereits abgezeichnet. „Wir sind aber nicht so weit, dass wir die Fälle quantifizieren können“, schränkt Rizzoli ein.